Nikki Tamboli మళ్లీ రెచ్చిపోయిన చితక్కొట్టుడు హీరోయిన్.. హాట్ హాట్ ఫోటోలతో గ్లామర్ ట్రీట్

బాలీవుడ్ తార నిక్కి తంబోలి పేరు మీడియాలో వినిపించిందంటే.. అందాల ఆరబోత గురించే అనే విషయం తన అభిమానులకు, సినీ ప్రేక్షకులు స్పష్టమవుతున్నది. ఫ్యాషన్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారిన ఈ భామ తనకంటూ ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకొన్నది. నిక్కి తంబోలి ధరించే బట్టలు, స్టైల్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే తాజాగా నిక్కి తంబోలి డ్రెస్సింగ్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Nikki Tamboli shares her sizziling Photos in Instagram. She messages "I was a princess made of ashes; there is nothing left of me to burn. Now it's time for a queen to rise.