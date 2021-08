యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే నటిస్తున్న రాధేశ్యామ్ చిత్రం కోసం అభిమానులు దేశవ్యాప్తంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. గత ఏడాదిన్నర క్రితమే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం కరోనా వైరస్ లాక్‌డౌన్ కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వస్తున్నది. అయితే అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరవేసేదుకు ఈ చిత్రం సిద్ధమవుతున్నది. ఆగస్టు 30 తేదీ భగవాన్ కృష్ణుడు జన్మదినం కావడంతో ఆ పర్వదిన్నాన్ని పురుస్కరించుకొని ప్రభాస్ తన ఇన్స్‌టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా షేర్ చేసి అభిమానులతో పంచుకొన్నారు. రెబల్ స్టార్ రిలీజ్ చేసిన కొద్ది సేపట్లోనే ఈ ఫోటో వైరల్ అయింది. రాధేశ్యామ్, తాజా ఫోటో గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Prabhas and UV Creations share their Janmashtami wishes from social media. UV creations said that As we celebrate Janmashtami, let Vikramaditya and Prerna teach you a new meaning of love! Two hearts Here's wishing you all a very Happy Janmashtami! RadheShyam