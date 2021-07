RRR.. పేరుకే ఇది తెలుగు సినిమా.. కానీ దేశం మొత్తం దీని కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది. దీనికి కారణం ఈ సినిమాను టాలీవుడ్‌లో టాప్ డైరెక్టర్‌గా పేరొందిన రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తుండడం.. అలాగే, ఇందులో ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ కలిసి నటిస్తుండడమే. అందుకే ఈ సినిమాపై ప్రకటన సమయం నుంచి భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇక, ఇప్పటికే చాలా వరకు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం గురించి దర్శకధీరుడు వేసిన ప్లాన్ వేశాడని తాజాగా ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త బయటకు వచ్చింది. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Tollywood Most Anticipated Movie RRR. Now This Film Shooting Completed Except for two songs. Very Few Days Jr NTR and Olivia Morris Will Go Ukraine for Song Shoot.