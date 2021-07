SS Rajmouli's Friendship day Gift: క్రేజీగా RRR ప్రోమో సాంగ్ షూట్.. జక్కన్న హీరోలందరితో కళ్లు చెదిరేలా!

దర్శకుడు ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న RRR సినిమా కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. త్వరలో షూటింగు ముగించుకోబోతున్న ఈ చిత్రంపై జక్కన్న రోజు రోజుకు అంచనాలు పెంచుతున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం మేకింగ్ వీడియోతో హల్‌చల్ సృష్టించిన రాజమౌళి ఫ్రెండ్‌షిప్ డే రోజున అభిమానులకు కానుకను అందించేందుకు మరో భారీ ప్రయత్నానికి తెరలేపారు. రాజమౌళి చేస్తున్న భారీ ప్రయత్నం ఏమిటంటే..

RRR movies promotional work is going with high note. SS Rajamouli is planning to release RRR Promo song in August 1st on Friendship day. This song is going to picturise on Prabhas, Raviteja, Nani, Sunil, Nithiin and NTR, Ram Charan.