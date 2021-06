ఎంత ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించినా కూడా అభిమాని లేనిదే హీరోలు లేరు అనే మాట వాస్తవమైనది. ఈ మాటకు విలువ ఇచ్చే వారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువమంది ఉన్నారు. అభిమానులకు తిరిగి ప్రేమను పంచడం కొందరు గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తారు. అలాంటి వారిలో కమల్ హాసన్ ఒకరు. ఆయన ఎంత ధీటుగా ఉంటారో అంతే ఎమోషనల్ గా కూడా ఉంటారు. ఇక రీసెంట్ గా ఒక అభిమాని భయంకరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని తెలిసి అతనికి ధైర్యం చెబుతూ కన్నీళ్లను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు.

English summary

Sharing love back to the fans is considered by some to be a great honor. Kamal Haasan is one such person. He is just as emotional as he is bold. And recently a fan knew he was suffering from a terrible disease and could not control his tears, telling him to be brave.