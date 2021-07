షూటింగ్ లో ప్రమాదం.. హీరో విశాల్ కి తీవ్రగాయాలు.. అసలు ఏమైందంటే?

తమిళంలో స్టార్ హీరోగా ఉన్న విశాల్ తెలుగులో కూడా చాలా ఫేమస్. దాదాపు ఆయన నటిస్తున్న అన్ని సినిమాలు ఈ మధ్య కాలంలో తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయి. స్వతహాగా తెలుగువాడైన విశాల్ తమిళంలో హీరోగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న 31వ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్లో ఆయనకు ప్రమాదం జరిగగా వెన్ను భాగానికి పెద్ద గాయం అయిందని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actor vishal was seriously injured during the shooting of the film. While shooting for the climax stunt sequence, Vishal suffered a severe spinal injury after being hit by a wall.