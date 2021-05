తమిళనాడు మాజీ మంత్రి, అన్నాడిఎంకే నేత ఎం మణికందన్‌పై హీరోయిన్ చాందిని అలియాస్ శాంతిని చేసిన సంచలన ఆరోపణలు ఇప్పుడు దక్షిణాది మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. మణికందన్ నుంచి ప్రాణహాని ఉందని ఇటీవల చెన్నై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో మాజీ మంత్రితో ఉన్న అక్రమ సంబంధం బయటకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వివాదానికి ముందు తర్వాత చేసిన వ్యాఖ్యలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tamil Actress Chandini revealed sensational living relationship with Tamil MLA Manikandan. She made serious allegations and filed the case in Chennai. She also leaked their private photos to media. She wrote in instagram that, When u think everything's someone else"s fault ur eventually suffer a lot when u start realising!