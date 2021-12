Thala కు షాకిచ్చిన ఎంఎస్ ధోని.. తమిళ సూపర్ స్టార్ అజిత్ సంచలనం నిర్ణయం

దక్షిణాది సూపర్‌స్టార్స్‌లో ఒకరైన అజిత్ అలియాస్ అజిత్ కుమార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకొన్నారు. వాలిమై సినిమా బిజీలో ఉన్న అజిత్‌ కోసం అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు. కరోనావైరస్ కారణంగా పలు మార్లు వాయిదా పడిన ఈ చిత్రం త్వరలోనే థియేటర్లలో రిలీజ్ అయ్యేందుకు సిద్ధమైంది. ఫ్యాన్స్‌కు ఇలాంటి ఆనంద సమయంలో అజిత్ షాకిచ్చారు. ఇంతకు అజిత్ తీసుకొన్న సంచలన నిర్ణయం ఏమిటంటే..

English summary

Tamil Super Star Ajith's decision to request Media, Fans to drop Thala from his name. Ajith PRO Suresh Chandra tweeted that, To, The Respected members of the Media, public and genuine fans, I henceforth wish to be refered to as Ajith, Ajith Kumar or Just AKn not as "Thala" or anyother prefix b4 my name. I sincerely wish you all a beautiful life filled with Good health, Happiness, success, peace of mind and contentment forever. Love Ajith