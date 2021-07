ఇది కదా అభిమనమంటే.. బిగిల్ సినిమా చూపిస్తూ పదేళ్ళ బుడ్డోడికి ఆపరేషన్!

చెన్నైలో ఒక సినిమాని చూపిస్తూ పదేళ్ల బాలుడికి ఆపరేషన్ చేసిన సంఘటన ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. చెన్నై లోని మైలాపూర్ లోని కనేసాపురానికి చెందిన పదేళ్ల బాలుడు శశి వర్ధన్ రెండు రోజుల క్రితం బంధువుతో కలిసి బైక్ నడుపుతున్నాడు. చెన్నైలోని అన్నా సలై సమీపంలో బైక్ ద్వారా వస్తున్నప్పుడు శశి వర్ధన్ బంధువు బైక్ నడుపుతున్నాడు. స్లీప్ డిజార్డర్‌ తో బాధ పడుతున్న బాలుడు అనుకోకుండా నిద్రలోకి జారుకుని బైక్ మీద నుంచి పడిపోవడంతో బాలుడికి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

బాలుడిని రాయ్‌పేటలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలుడిని పరీక్షించిన వైద్యులు నుదిటిపై కుట్టు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకోసం వారు బాలుడిని నొప్పి నుండి దూరంగా ఉంచడానికి మత్తుమందు ఇవ్వవచ్చని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ బాలుడు సూదికి భయపడి, దాన్ని తనకు వేయొద్దని పట్టుబట్టాడు. అయితే మత్తు మందు ఇవ్వకుండా కుట్లు వేయడం చాలా కష్టం. బాలుడికి ఇంజక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే భయంతో బాలుడు "ఇంజెక్షన్ చేయవద్దు" అని అరుస్తున్నాడు. ఎంత కష్టపడినా బాలుడు సహకరించకపోవడంతో ఏమి చేయాలో వైద్యులకు తెలియదు.

అయితే ఆ సమయంలో నైట్ డ్యూటీలో ఉన్న జిన్నా, బాలుడు శశి వర్ధన్ తో కాస్త సన్నిహితంగా మాట్లాడారు. 'నీకు ఏమి ఇష్టం?' అని అడగడంతో తనకి నటుడు విజయ్‌ అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పాడు. మరి ఇంజెక్షన్ చేయించుకోవచ్చు కదా అని అడిగితే లేదని అది తనకు చాలా బాధగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. విజయ్ నటించిన సినిమాల సాహిత్యం తనకు తెలుసునని బాలుడు చెప్పాడు.

దీనిని అనుసరించి జిన్నా విజయ్ 'బిగిల్' సినిమాని తన సెల్ ఫోన్‌లో ప్లే చేస్తూ బాలుడికి ఇచ్చాడు. ఫోన్ అందుకున్న కుర్రాడు, ఆసక్తితో సినిమాని చూడటం ప్రారంభించాడు. ఈ సమయంలో, వైద్యులు బాలుడిని నొప్పి నుండి దూరంగా ఉంచడానికి మత్తు మందు ఇవ్వడమే కాక కుట్లు కూడా వేశారు. ప్రస్తుతం బాలుడిని వైద్యులు ఆయనని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

English summary

Sasivardhan, a 10-year-old boy from Kanesapuram, Mylapore, Chennai, was riding his bike with a relative two days ago. Then, unexpectedly, he fell from the bike in a sleep disturbance, injuring his face and forehead. there docters showed him bigil movie for operation.