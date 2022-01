Dhanush and Aishwaryaa divorce.. భార్యతో ధనుష్ విడాకులకు కారణం ఏమిటంటే?

తమిళ సినీ పరిశ్రమలో దిగ్గజ కుటుంబాలకు చెందిన జంట, సినీ నటుడు ధనుష్, రజనీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్య దంపతులు విడిపోవడం సినీ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. 18 ఏళ్లకుపైగా వైవాహిక జీవితంలో కలతలు రేగడంతో వారిద్దరూ విడిపోవాలని నిర్ణయించుకొన్నారు. ఈ మేరకు జనవరి 18వ తేదీన వారిద్దరి తాము విడిపోతున్నట్టు సోషల్ మీడియా ద్వారా సంయుక్తంగా ప్రకటన చేశారు. దాంతో వారి అభిమానులు షాక్ గురవుతున్నారు. అయితే ధనుష్, ఐశ్వర్య రిలేషన్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీ కోసం..

English summary

Actor Dhanush announces separation from wife Aishwaryaa Rajinikanth. Dhanush wrote in instagram that, 18 years of togetherness as friends, couple, as parents and well-wishers to each other..The journey has been of growth, understanding, adjusting and adapting...Today we stand at a place where our paths separate...Aishwaryaa and I have decided to part ways as a couple and take time to understand us as individuals for the better.