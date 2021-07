సూరారై పోట్రూ విజయం తర్వాత కార్తీక్ తన కెరీర్‌లో నటిస్తున్న 39వ చిత్రానికి టైటిల్‌ను జై భీమ్ అని ఖరారు చేశారు. సూర్య బర్త్ డేను పురస్కరించుకొని లాయర్ పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌ను జూలై 23న రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి జ్ఞానవేల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సూర్య సరసన రజీషా విజయన్ హీరోయిన్‌‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌కు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తున్నది. సామాజిక న్యాయం, అంశాలు, కులం వివక్ష లాంటి నేపథ్యంతో వస్తున్న ఈ సినిమాకు ఫస్ట్‌లుక్ మంచి అంచనాలు పెంచింది.

English summary

Suriya's Jai Bhim First look poster trending in social media. Suriya39 poster goes viral after release. Suriya shared poster and tweeted that, Excited to share the First Look of #JaiBhim