తమిళనాడులో మోస్ట్ రేటింగ్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తమిళ్ నుంచి హోస్ట్, విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ తప్పుకొన్నాడు. గత కొద్దికాలంగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ హోస్ట్‌గా వ్యవహరించడం లేదని కమల్ ఓ ప్రకటనను రిలీజ్ చేశాడు. బిగ్‌బాస్ షో నుంచి తప్పుకోవడం వెనుక కారణాలను వెల్లడిస్తూ సుదీర్ఘమైన లేఖను రాశారు. అందులో కమల్ అభిప్రాయాలను సవివరంగా తెలియజేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor and host Kamal Haasan good bye to Bigg Boss Ultimate due to Vikram Shoot. He said, I was unable to balance between Vikram shoot and Bigg Boss Ultimate. So I would like to quit.