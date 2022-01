Gentleman 2 ప్యాన్ ఇండియా మూవీతో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కుంజుమన్.. 27 ఏళ్ల తర్వాత జెంటిల్మన్ సినిమాకు సీక్వెల్

దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు, సెన్సేషనల్ ప్రాజెక్టులకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచిన దర్శకుల్లో కేటీ కుంజుమన్ ఒకరు. ఒకానొక సమయంలో తన క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో భారతీయ సినిమాను తనవైపుకు తిప్పుకొన్న నిర్మాతగా పాపులారిటిని సంపాదించుకొన్నారు. అయితే వరుస పరాజయాలు పలకరించడంతో ఎంత స్పీడ్‌లో వచ్చారో.. అంతే స్పీడ్‌లో కనుమరగయ్యారు. అయితే మరోసారి భారీ ప్రాజెక్టుతో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్దమయ్యారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ వివరాల్లోకి వెళితే.. '

English summary

South India’s well-known producer KT Kunjumon who once made high budget movies like Gentleman, Premikudu and Prema Desam. Now, announced to make sequel for his superhit Gentleman under the distinguished production banner Gentleman Film International. Kunjumon announced that MM Keeravani will be the music director of Gentleman 2