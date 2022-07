కాసేపట్లో విడుదలనగా పోన్నియన్ సెల్వన్ టీజర్ లీక్.. పసిగట్టే లోపే భారీ నష్టం!

క్లాసిక్ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ మణిరత్నం అని చెప్పక తప్పదు. గీతాంజలి చిత్రంతో తెలుగు చిత్ర ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన మణిరత్నం ఇప్పటికీ ఆ క్రేజ్‌ కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా ఎందుకో కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కెరీర్ గ్రాఫ్ పడిపోయింది. ఆయన చేసిన కడలి సినిమా ఫ్లాప్ కాగా, చెలియా సినిమా కూడా దాదాపు అదే ఫలితాన్ని చవి చూసింది. తర్వాత వచ్చిన నవాబ్ కాస్తో కూస్తో ఆడినా, హిట్ అని అనలేం. ఈ క్రమంలో ఆయన చేస్తున్న పోన్నియన్ సెల్వన్ మీద భారీ అంచనలు నెలకొన్నాయి. అయితే టీజర్ రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకున్న క్రమంలో లీక్ అవడం సంచలనంగా మారుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Mani Ratnam's ambitious project Ponniyin Selvan teaser was supposed to be launched in a grand manner at 6pm this evening, got leaked much ahead of its official launch.