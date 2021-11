Jai Bhim చెంపదెబ్బ వివాదం.. సీన్ కాదు.. నేనే వారి ఎజెండా.. ఘాటుగా స్పందించిన ప్రకాశ్ రాజ్

హీరో సూర్య నటుడిగా కాకుండా నిర్మాతగా మారి రూపొందించిన చిత్రం జై భీమ్. అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో రిలీజైన ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్నది. అయితే ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్ రాజ్ కనిపించిన ఓ సన్నివేశం వివాదాస్పదంగా మారింది. కథలో భాగంగా ఓ సన్నివేశంలో హిందీ మాట్లాడిన ఓ వ్యక్తిని ప్రకాశ్ రాజ్ చెంపదెబ్బ కొడుతాడు. ఈ సన్నివేశంపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతున్నది. నివురుగప్పిన నిప్పులా రాజుకొంటున్న ఈ వివాదంపై ప్రకాశ్ రాజ్ స్పందించారు.

English summary

Versatile actor Prakash Raj reacted heavily on Slap scene in Jai Bhim movie. He said, After watching a film like Jai Bhim, they did not see strength of the movie, but they saw only the slap.