టాలీవుడ్ క్రేజీ డైరెక్టర్ తో శివకార్తికేయన్ మూవీ సెట్.. దిమ్మతిరిగే రెమ్యునరేషన్?

ఈ మధ్య కాలంలో తెరమీదకు వస్తున్న క్రేజీ కాంబినేషన్లు ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి. తమిళ హీరోలతో తెలుగు దర్శకులు - తెలుగు దర్శకులతో తమిళ హీరోలు అంటూ రచ్చ రచ్చగా ఉంది పరిస్థితి. తాజాగా అలాంటి ఒక కాంబో సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per recent buzz Sivakarthkeyan is all set to act in a bilingual film made simultaneously in Telugu and Tamil. Director Anudeep KV of Telugu blockbuster 'Jati Ratnalu' will be directing the film. sources say that he will be getting a whopping amount of 25Crore as salary for this bilingual film.