విజయ్ కి హైకోర్టు షాక్.. జరిమానా విధిస్తూ షాకింగ్ కామెంట్స్.. రాజద్రోహమే అంటూ!

తమిళనాడులో స్టార్ హీరోగా ఉన్న నటుడు విజయ్ కి తమిళనాడు హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనకు ఏకంగా లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించింది. అసలు ఏమైంది ? ఆయనకు ఎందుకు జరిమానా విధించారు ? అనే వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The High Court has dismissed a petition filed by actor Vijay seeking a stay on tax collection on a foreign Rolls-Royce luxury car bought by him and fined him Rs 1 lakh. Famous Tamil actor Vijay imported a Rolls Royce car from England in 2012. The regional transportation offices did not register the office because the car did not pay entry tax.