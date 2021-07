లక్ష ఫైన్ కట్టేదేలే.. ఇప్పటికే పాతిక కట్టాం.. కోర్టు ముందు కుండ బద్దలు కొట్టిన విజయ్ లాయర్

తలపతి విజయ్ యొక్క రోల్స్ రాయిస్ ఎంట్రీ టాక్స్ కేసు అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది. 2012 సంవత్సరంలో విజయ్ లగ్జరీ కారును ఇంగ్లాండ్ నుంచి కొనుగోలు చేసి దిగుమతి చేసుకున్నాడు. అవసరమైన అన్ని పన్నులు చెల్లించినప్పటికీ ప్రవేశ పన్ను నుండి మినహాయింపు కోరాడు. అతని మినహాయింపు అభ్యర్థనపై కేసు తొమ్మిదేళ్లుగా కొనసాగుతోంది. మరియు ఇటీవల న్యాయమూర్తి ఎం. సుబ్రమణ్యం విజయ్‌కు లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించడమే కాకుండా, పన్ను మినహాయింపు కోరినందుకు కొన్ని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.

నటులు నిజంగా హీరోలలా వ్యవహరించాలి, పన్నులు చెల్లించడం ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం మరియు వారు జీవితంలో నిజమైన హీరోలుగా ఉండాలి మరియు సినిమా హీరోలుగా కాదు అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ యొక్క న్యాయవాది సింగిల్ జడ్జి జరిమానాకు వ్యతిరేకంగా అప్పీల్ దాఖలు చేశారు. అంతే కాకుండా కఠినమైన వ్యాఖ్యలను తొలగించాలని కూడా కోరారు. పిటిషన్ ను విచారించిన డివిజన్ బెంచ్ సింగిల్ జడ్జి ఆదేశాలను నిలిపివేసింది, కానీ ప్రవేశ పన్ను చెల్లించాలని నటుడిని ఆదేశించింది.

అయితే ఈ రోజు అసలు కేసు విచారణకు వచ్చింది. న్యాయమూర్తి ఎం. సుబ్రమణ్యం విజయ్ యొక్క న్యాయవాదిని జరిమానా మొత్తాన్ని కరోనా వైరస్ రిలీఫ్ ఫండ్ గా ప్రభుత్వానికి చెల్లించారా అని ప్రశ్నించారు. అయితే తన క్లయింట్ గత సంవత్సరం ఫండ్ కోసం ఇరవై ఐదు లక్షలు రూపాయలు చెల్లించాడని మళ్ళీ ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు చెల్లించడానికి ఇష్టపడలేదని పేర్కొన్నారు.

అయితే కోర్టును కోరినందుకు జరిమానాను రద్దు చేయాలని పేర్కొన్న విజయ్ తరపు న్యాయవాది, నటీనటులకు కూడా అందరిలాగే, దావా వేయడానికి హక్కు ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇతరులు దాఖలు చేసిన కేసులలో, అలాంటి ఆదేశాలు జారీ చేసినా ఇలా విమర్శించడం ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో కేసు విచారణ వాయిదా పడింది.

English summary

Today Thalapathy Vijay's rolls royce case came up for hearing and judge M. Subramaniam questioned Vijay's advocate whether his fine amount was paid to the government as coronavirus relief. The advocate replied that already his client had paid rupees twenty-five lakhs for the fund last year and he did not wish to pay any more amount for the same.