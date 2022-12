తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్‌గా దాదాపు 50 చిత్రాలకు నిర్మించిన దిల్ రాజుకు తన కెరీర్‌లో ఎన్నడూ ఎదుర్కొని సమస్యను ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్నాడనిపిస్తుంది. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో దళపతి విజయ్ నటించిన వారిసు (తెలుగులో వారసుడు) చిత్రాన్ని దిల్ రాజు నిర్మించారు. అయితే వారిసు రిలీజ్ విషయంలో దిల్ రాజుకు తమిళ సినీ వర్గాలు అల్టిమేటం జారీ చేయడం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ వివారాల్లోకి వెళితే..

English summary

TN Theatres Association Warning to Dil Raju to postpone Vijay's Varisu from Sankranti 2023 Race. TN Association tweeted that, Theater owners ask to shelve Vaaris film. Warning that 'Dil Raju', which has invested a lot of money on the collection of 300 crores and 400 crores, may come to the middle street.