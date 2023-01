తమిళనాడులో సంక్రాంతి పండుగకు భారీ రచ్చకు తెరలేచింది. ఈ పండుగ సీజన్‌లో బద్ధ వైరుధ్యం ఉన్న అజిత్, విజయ్ ఫ్యాన్స్‌కు చేతినిండా పని దొరికింది. అజిత్ నటించిన తునివు (తెగింపు), విజయ్ నటించిన వారిసు (వారసుడు) దక్షిణాదిలో బరిలోకి దిగాయి. అయితే ఒకే రోజు పోటీ లేదనుకొన్న అజిత్ అభిమానులకు విజయ్ ట్విస్టు ఇచ్చాడు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న రిలీజ్ డేట్‌ను మార్పు చేసి నువ్వా? నేనా అనే సవాల్ విసిరారు. విజయ్ నటించిన వారిసు సినిమా రిలీజ్ డేట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Thalapathy Vijay's Varisu to release on January 11th. As same date, Ajith;s Thunivu releasing worldwide. In this situation, Clash between two heroes goes viral in the social media.