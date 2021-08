Yashika Aannand : ఎట్టకేలకు నోరు విప్పి నువ్వు క్షమించవంటూ.. అటూ ఇటూ తిరగలేను, నిలబడలేను!

నటి మరియు మాజీ 'బిగ్ బాస్' తమిళ కంటెస్టెంట్ యషికా ఆనంద్ కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆమె స్నేహితురాలు ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించారు. సుమారు వారం రోజుల తర్వాత ఈ ప్రమాదం మీద ఆమె నోరు విప్పింది. ఆ వివరాలోకి వెళితే

English summary

Popular Tamil actress Yashika Anand was shifted from ICU to the general ward yesterday (August 2) after the surgery. she took to her social media handles to share some important updates.