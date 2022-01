నటసింహం, బాక్సాఫీస్ బోనాంజా నందమూరి బాలకృష్ణ, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ బోయపాటి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డుల పరంపరను కొనసాగిస్తున్నది. 50 రోజుల తర్వాత ఈ చిత్రం డిస్నీ+హాట్‌స్టార్ ఓటీటీ యాప్‌లో విడుదలైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మెరుపులు మెరిపిస్తున్న మాదిరిగానే ఓటీటీలో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన చిత్రంగా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను స్పందిస్తూ..

English summary

Akhanda emerged highest viewed movie on OTT, Reports suggested that Nandamuri Balakrishna smashes all records on Disney+Hotstar OTT. Its has registered 1 million views on OTT in 24 hours. Balakrishana, Boyapti Srinu sensational Comments over records in OTT.