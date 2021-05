Anchor Ravi: పర్సనల్ వీడియో వైరల్: పెళ్లి తర్వాత నీ మొగుడు కూడా అదే చేస్తాడంటూ వర్షిణిపై కామెంట్

తెలుగు బుల్లితెరపై లేడీ యాంకర్లదే హవా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ దాదాపు పదేళ్లుగా తనలోని అద్భుతమైన టాలెంట్‌తో వాళ్ల పోటీని తట్టుకుని నిలబడగలిగాడు రవి. అదిరిపోయే టైమింగ్‌ ఉన్న ఈ యాంకర్‌.. వరుస ఆఫర్లను అందుకుంటూ దూసుకెళ్తున్నాడు. కేవలం టీవీ షోలలోనే కాకుండా ఇతరత్రా కార్యక్రమాల్లో కూడా ఉంటూ ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నాడు. అదే సమయంలో తన వ్యవహార శైలితో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఓ పర్సనల్ వీడియోను వదిలాడు. అదే సమయంలో వర్షిణిపై కామెంట్స్ చేశాడు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

Telugu VJ and an Anchor Ravi Very Active in Social Media. Now he shared Male Version of Maguva Maguva Song in Insagram. Then Anchor Varshini Comment on This post.