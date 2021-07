తెలుగు బుల్లితెరపై ఎంతో మంది అమ్మాయిలు యాంకర్లుగా సందడి చేస్తున్నారు. ఈ రంగంలో గ్లామర్‌కు ప్రాధాన్యం పెరిగిన తరుణంలోనూ తన హవాను చూపిస్తూ వరుస షోలతో దూసుకెళ్తున్నాడు యాంకర్ ప్రదీప్. ఆరంభం నుంచే అద్భుతమైన టైమింగ్‌తో సత్తా చాటుతోన్న అతడు.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపును అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే టాప్ యాంకర్‌గా ఎదిగిపోయాడు. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌లర్‌గా ఉన్న ప్రదీప్‌‌కు ఓ ప్రముఖ షోలో తాజాగా మరో టాప్ యాంకర్ లవ్ ప్రపోజ్ చేసింది. అసలేం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Anchor Pradeep Machiraju Now Doing Drama Juniors – The NEXT Superstar Show. Anchor Sreemukhi Came to This Show. Then She Proposed Her Love to Anchor Pradeep.