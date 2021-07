30 ఏళ్ల అబ్బాయికి 21 అమ్మాయికి పెళ్లి చేసిన యాంకర్ సుమ.. అలాంటి గిఫ్టుతో షాక్!

మొన్నటివరకు సినిమా యాక్టర్స్, టీవీ యాక్టర్స్ కు మాత్రమే ఫాలోయింగ్ ఉండేది. అయితే మారుతున్న కాలంతో కొత్తగా వస్తున్న వెబ్ సిరీస్ లు కూడా ప్రేక్షకులను సరికొత్తగా ఆకట్టుకోవడంతో అందులో నటీనటులకు కూడా ఫాలోయింగ్ పెరుగుతోంది. ఇక అలాంటి వారు సుమ చేతికి చిక్కితే మామూలుగా ఉండదు. ఇటీవల స్టార్ట్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రాంలో బాగా ఫేమస్ అయిన 30 వెడ్స్ 21, సూర్య, రామ్ లీలా వంటి లీడ్ యాక్టర్స్ పాల్గొన్నారు.

English summary

The new web series is also impressing the audience and the following is also increasing for the actors in it. Lead actors like 30 Weds 21, Surya and Ram Leela, who are very famous, recently participated in the Start Music program.