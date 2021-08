తెలుగు బుల్లితెరపై ఎంతో మంది అమ్మాయిలు యాంకరింగ్ రంగంలో సత్తా చాటుతున్నారు. అందులో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక స్టైల్‌తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వరుసగా ఆఫర్లు అందుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు. అయితే, ఈ యాంకర్ మాత్రం చేసింది చాలా తక్కువ షోలే అయినా భారీ స్థాయిలో ఫాలోయింగ్‌ను అందుకుంది. అదే సమయంలో ఇప్పుడు బుల్లితెరకు దూరంగా ఉన్నా ఫ్యాన్స్‌ను మాత్రం కోల్పోలేదు. ఆమెనే టాల్ యాంకర్ అండ్ హాట్ బ్యూటీ విష్ణుప్రియ భీమనేని. ప్రస్తుతం పెద్దగా షోలు చేయకున్నా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫ్యాన్స్‌కు నిత్యం టచ్‌లోనే ఉంటోందామె. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా బుల్లి బట్టలు ధరించి తీసుకున్న ఓ హాట్ డ్యాన్స్ వీడియోను షేర్ చేసింది. ఘాటు ఫోజులతో ఇందులో రెచ్చిపోయింది. దానిపై మీరూ లుక్కేయండి!

English summary

Telugu Actress and Anchor Vishnu Priya Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Dance Video in Her Instagram. This is Gonna be Viral in Internet.