అషు రెడ్డి ప్లాన్ ఫెయిల్.. లైవ్ లో కొట్టేసిన తల్లి.. అసలు ఏమైదంటే?

ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అషు రెడ్డి ఫేమస్ గా మారింది. ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తన హాట్ హాట్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ ఉండే ఈ భామ తన తల్లికి షాక్ ఇవ్వాలని చూడగా ఆమె ఏకంగా లైవ్ లోనే బ్యాగ్ తో కొట్టేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Happy Days host Ashu Reddy of Bigg Boss Telugu season 3 fame took her fans on Instagram with a hilarious video. she stated "My mom's reaction after I told her I bought this bag for 2 lakhs 😂 I can't stop laughing oh my god!!! By the way, this bag is a gift ❤️ #sorrymom #ashureddy #mymomshockedme," reads her post.