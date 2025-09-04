Bigg Boss 9 Telugu Live: బిగ్బాస్ తెలుగు 9 లైవ్ అప్డేట్స్.. షాకింగ్గా బిగ్బాస్కు నాగార్జున చెక్!
తెలుగు వినోద రంగంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత భారీ ఆదరణ, రేటింగ్ ఉన్న రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ తెలుగు. బుల్లితెరపై ఇప్పటికే 8 సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొన్న 9వ సీజన్ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకొని స్ట్రీమింగ్కు సిద్దమైంది. గతంలోనే మాదిరిగా ఈ షోను టాలీవుడ్ మన్మథుడు నాగార్జున అక్కినేని హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ షో సుమారుగా 15 వారాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. టాప్ రేటింగ్ రియాలిటీ షోకు సంబంధించిన ప్రారంభ వేడుకకు సంబంధించిన విశేషాలు, కంటెస్టెంట్ల పేర్లు, వారి గురించిన సమాచారానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..
బిగ్బాస్ తెలుగు షో కు సంబంధించిన నవగ్రహాలకు అధిపతిగా హోస్ట్గా నాగార్జున వ్యవహరించబోతున్నారు. అయితే ఈ సారి అది డ్రీమ్ హౌస్ కాదు.. డబుల్ హౌస్.. డబుల్ డోస్... అద్దె లేని టెనెంట్వి అంటూ నాగ్ తేల్చేశాడు. కామన్ మ్యాన్, సెలబ్రిటీలు కలిసి ఆడే ఆట.. ఇప్పటి వరకు చూసిన కంటెంట్ వేరు.. పాత సిలబస్తో కొత్త ఎగ్గామ్ రాయలేరు అంటూ కంటెస్టెంట్లకు నాగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ సారి బిగ్బాస్ను కూడా మార్చేశామంటూ షో ప్రారంభానికి ముందే నాగ్ మరో షాకిచ్చాడు. ఇంకా ఈ షోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..
- Sep 4, 2025 5:06 PM
కామన్ మ్యాన్ కేటగిరిలో
- Sep 4, 2025 5:05 PM
సెలబ్రిటీ క్యాటగిరీలో
