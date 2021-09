Nataraj Master in Bigg Boss Telugu 5 : ఏడో నెల భార్యను వదిలేసి, ఏడుస్తూ ఏడిపించేశాడు!

తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ఎట్టకేలకు ఈరోజు మొదలయి పోయింది. ఈరోజు రోజు కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అయిన కంటెస్టెంట్ ల పరిచయ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఆట షో ద్వారా కొరియోగ్రాఫర్ గా పరిచయం అయిన నటరాజ్ మాస్టర్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో పన్నెండవ కంటెస్టెంట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన స్వస్థలం ఏమిటి ? ఎలా సినిమాల్లోకి వచ్చారు ? ఎలా క్రేజ్ సంపాదించారు అనే వివరాలు మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం.

English summary

Nataraj Master is an Indian Flim Actor, Choreographer and Dance director who mainly works in Telugu Industry. In 2006, He made his debut in Telugu Film Industry with the ‘Veedhi’ movie. He then acted in few movies like Highway, Sye, Chakram and Godava.