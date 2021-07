తెలుగు టెలివిజన్‌లో అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ కలిగిన బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో ప్రసారానికి ఏర్పాట్లు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే కొందరు కంటెస్టెంట్లను ఎంపిక చేసిన నిర్వాహకులు మరికొందరిని సెలెక్ట్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. అయితే రానున్న సీజన్‌లో కంటెంస్టెంట్ల పేర్లు ఆసక్తిగా మారాయి. అయితే కొందరు వివాదాస్పద సెలెబ్రీటీలు కూడా ఈసారి హంగామా సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Most popular show on Telugu Television, Bigg Boss Telugu 5 season is goint starts in September. As per report This show will air on September 5 if everything goes fine. As reports, Anchor Ravi, Social media influencer Lobo, TV9 Anchor Prathysha are finalised. Mangli not interested to go to show.