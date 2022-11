Bigg Boss Telugu 6: గీతూ చేసిన మిస్టేక్ వలన ఆదిరెడ్డి బలి.. అమ్మాయిల మధ్యలో బెలూన్ ఫైట్!

ఇక మిషన్ పాసిబుల్ టాస్క్ లో గేమ్ లో భాగంగా చనిపోయిన వారు భౌతికంగా ఆటలో పాల్గొనలేరు అని బిగ్ బాస్ ప్రకటించేసాడు. దీంతో గీతూకు కౌంటర్ పడినట్లు అయింది. అందుకే ఆదిరెడ్డి ఈ టాస్క్ లో చనిపోలేదు అని ప్రకటిస్తున్నట్లు బిగ్ బాస్ తెలియజేశాడు. ఇక ఆ దెబ్బకు గీతుకు ఒక్కసారిగా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు పోరాడిన విధానం మొత్తం కూడా వృధా అయిపోయింది.

అయితే ఆదిరెడ్డి అయితే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇంట్లోనే మైక్ ను పడేసి అతి పెద్ద తప్పు చేశాడు అని కూడా బిగ్ బాస్ చిబాట్లు పెట్టాడు. మీరు చేసిన తప్పు కారణంగా మీరు పోటీదారులు అయ్యే అర్హతను మీ నుంచి తీసుకుంటున్నాము అని మరొక షాక్ ఇచ్చాడు. ఇక ఆదిరెడ్డిని ప్రత్యేకంగా గీతూ రెడ్డి బ్రతిమలాడే ప్రయత్నం చేసింది. ఓదార్చేందుకు సారీ కూడా చెప్పింది. భౌతికంగా పెట్టిన రూల్స్ నువ్వే ఫాలో కాలేదు. నువ్వు ఫాలో కాకపోవడం వల్ల నేను నా మైక్ విసిరేసి చచ్చిపోవాల్సి వచ్చింది.

