Padala Pawan Kalyan: బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్ష విజేతగా సోల్జర్ కళ్యాణ్.. ఫస్ట్ కామనర్గా హిస్టరీ
బిగ్బాస్ తెలుగు 9లో కంటెస్టెంట్గా తొలిసారి సామాన్యుడికి అవకాశం దక్కింది. అతనే పడాల పవన్ కళ్యాణ్ అలియాస్ సోల్జర్ కళ్యాణ్. ప్రజల ఓటింగ్ ఆధారంగా బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్షలో కళ్యాణ్ విజేతగా నిలిచాడు. అతనిని కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున వేదిక మీదకు అతనిని ఆహ్వానించాడు. హౌస్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఫ్లోరా షైనీ, తనూజాలను పరిచయం చేసుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్. ఈ సందర్భంగా అతనికి ఓ టాస్క్ ఇచ్చారు నాగార్జున.
పవన్ కళ్యాణ్, ఫ్లోరా షైనీలను తీసుకుని హౌస్లోని బాత్రూంలను చూపించమని తనూజకు చెప్పారు కింగ్ నాగార్జున. ఆ వెంటనే వారిద్దరిలో బాత్రూంను క్లీన్ చేసే బాధ్యతను ఎవరికీ అప్పగిస్తావని పవన్ కళ్యాణ్ను నాగార్జన అడిగారు. ఆ మాట వినగానే నాకు మాత్రం ఆ డ్యూటీ వేయొద్దని ఆశా షైనీ ప్రాధేయపడింది. కానీ కళ్యాణ్ మాత్రం మరో మాట లేకుండా ఆశా షైనీకే బాత్రూంను క్లీన్ చేసే బాధ్యత అప్పగించాడు. దాంతో కోప్పడ్డ ఆశా షైనీ.. నాకు కూడా టైం వస్తుందని వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
