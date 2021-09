టీవీ9 యాంకర్ దేవి నాగవల్లి అంటే ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు, న్యూస్ రీడర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె అనతికాలంలోనే బుల్లితెర మీద పాపులారిటీ సంపాదించింది. ఆ పాపులారిటీ తోనే ఆమె బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫోర్ లో ఆమె ఎంటరై ఇతర కంటెస్టెంట్ లకు పోటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసింది.. అయితే ఇప్పుడు ఆమె పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్స్ కు టార్గెట్ గా మారింది. ఆమెను ఒక రేంజ్ లో ఆడుకుంటున్నారు నెటిజన్లు. అసలు ఎందుకు ఏమైంది అనే వివరాల్లోకి వెళితే

Hamida Khatoon in Bigg Boss Telugu 5: సడెన్‌గా బిగ్‌బాస్‌లో మెరిసిన బెంగాళీ భామ.. ఈమెను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారంటే?

English summary

Devi Nagavalli, the TV9 anchor and Bigg Boss 4 contestant, is getting heavily trolled over her words on the live show, while Reporting heavy rains in Hyderabad, Devi used ‘rudhiram’ (blood) to describe the rains.