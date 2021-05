కరోనావైరస్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా టెలివిజన్‌పై బిగ్‌బాస్ షోలు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఇటీవల మలయాళ బిగ్‌బాస్‌ కరోనావైరస్ కారణంగా అర్ధాంతరంగా ఆపేసినా.. హిందీ బిగ్‌బాస్ షోను ప్రసారం చేయడానికి నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ షోకు సంబంధించి మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏమిటంటే..

English summary

Chinnari Pellikuthuru aka Balika Vadhu fame Neha Marda was approached for biggboss 14. As per reports organisers have give bumber offer, but she was not interested to go into show.