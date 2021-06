యాంకర్, టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఓంకార్ హోస్ట్‌గా నిర్వహిస్తున్న సిక్త్‌సెన్స్ సీజన్ 4 కలర్‌ఫుల్‌గా సాగడంతోపాటు ఎమోషనల్ అంశాలను టచ్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నది. తాజా ఎపిసోడ్‌లో కమెడియన్ ఆలీ, నటి సంగీత అల్లరి చేయడమే కాకుండా భావోద్వేగాన్ని పండిచారు. ప్రస్తుత వారంలో అలీ, సంగీత చేసిన హల్‌చల్ ఏమిటంటే..

English summary

Anchor Omkar's game show Sixth Sense season 4 is going with fun and emotions. Comedian Ali, Actor Sangeeta are the part of the show. Comedian Ali Challenges the Omkar in Sixth Sense season 4