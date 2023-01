కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా వంటలక్క.. స్టేజ్ పైనే డాక్టర్ బాబుని ముద్దు పెట్టుకొని కౌగిలింతలు..

ఇటీవల కాలంలో టెలివిజన్ ప్రపంచంలో అత్యధిక స్థాయిలో రేటింగ్స్ అందుకున్న సీరియల్స్ చాలా తక్కువే అని చెప్పాలి. ఇక అందులో కార్తీకదీపం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సీరియల్ మొదట స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. కానీ మొదలైన కొన్ని వారాలకి ఊహించని స్థాయిలో రేటింగ్స్ అందుకుని ఒక బ్రాండ్ గా నిలిచిపోయింది. అయితే ఈ సీరియల్ ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఒక షోలో పాల్గొన్న సీరియల్ నటీనటులు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా వంటలక్క డాక్టర్ బాబుని కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెట్టింది. ఆ వివరాలలోకి వెళితే..

This Episode of Aadivaaram With Star Maa Parivaaram features a farewell party for the Karthika Deepam Team. Watch a journey filled with emotions and Hilarious Comedy this Sunday at 11 Am only on #StarMaa #AadivaaramwithStarMaaParivaaram #karthikadeepam #starmaaserials pic.twitter.com/I4BI6Z3Vym