Hyper Aadi కి పవన్ కల్యాణ్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ స్థానం నుంచి పోటి?

టెలివిజన్, సినీ నటుడు, జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది ఎన్నికల బరిలోకి దిగేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు తనదైన హాస్యం, కామెడిని జబర్దస్త్‌ షోతో ప్రదర్శించిన హైపర్ ఆది.. విశేషమైన అభిమానులను సంపాదించుకొన్నారు. అయితే కొద్దికాలంగా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తూ.. పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. గత కొద్దికాలంగా పరోక్షంగా స్పందించిన హైపర్ ఆది ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి దిగారు. అయితే రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీకి సిద్దమవుతున్నట్టు వార్తలు మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. హైపర్ ఆది వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్‌ జీవితంలోకి వెళితే..

English summary

Comedian Hyper Aadi got fame with Jabardast Comedy Show. He started adoring the Pawan Kalyan and Chiranjeevi from his colleage day. He become ardent fan for Janasena which founded by Pawan Kalyan. As per report, He may contest for assembly from Giddalur seat in Prakasham District.