బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 షోలో పదో వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ మరోసారి ఇంటి సభ్యుల్లో చిచ్చు పెట్టింది. బిగ్‌బాస్ ఆదేశాలతో నలుగురిని కెప్టెన్ అనీ మాస్టర్ జైల్లో పెట్టిన తర్వాత ఇంటి సభ్యులతో గేమ్ ఆడించాడు. జైల్లో ఉన్న వారిని బయటకు తీసి నామినేషన్ నుంచి ఫ్రీ చేసే అవకాశం ఇంటి సభ్యులకు ఇచ్చాడు. దాంతో తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్లను ఇంటి సభ్యులు బయటకు తీసుకువచ్చి నామినేషన్ నుంచి సేవ్ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే మానస్‌, సన్నీతో క్లోజ్ ఉంటున్న ప్రియాంక, కాజల్ మాత్రం వారిని జైలు నుంచి బయటకు తీసుకు రాకపోవడంతో ఆ ఇద్దరు కోపంతో ఉన్నారు. ఈ సందర్బంగా కాజల్ తన విషయంలో ఏం జరిగిందనే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ...

Bigg Boss Telugu 5's 10 week nominations leads to hot discussion between Kajal, Maanas and VJ Sunny. RJ Kajal says that She was going to eliminate this week.