Karthika Deepam 2 September 20th: దీపాకు కొండంత ధైర్యం.. జ్యోత్స్న మాస్టర్ మైండ్.. అసలైన స్టోరీ మొదలు

Karthika Deepam 2 Serial Latest Episode : కార్తీక దీపం 2 సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ 467వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. కార్తీక్ బాబు చూపించిన ఆ ఫోటో చూసిన సుమిత్ర ఈమె చిన్నప్పుడు కోనేరులో నువ్వు పడిపోయినప్పుడు కాపాడిన ప్రాణదాత అని సుమిత్ర చెబుతుంది. కోనేరులో నేను పడిపోలేదని జ్యోత్స్న కోసం తామర పువ్వులను తెంచుదామని వెళ్లానని, తక్కువగా ఉందని అనుకున్న సమయంలో మరో అడుగు ముందుకు వేయడంతో మునిగిపోయానని చెబుతాడు. అప్పుడు వచ్చి కాపాడింది ఈ చిన్న పాప అని కార్తీక్ బాబు చెబుతాడు. అయితే ఇప్పుడు మీ పాప చాలా పెద్దగా మారిందని ఆమెను గుర్తుపట్టాలంటే కళ్ళు మూసుకోవాలని చెబుతాడు. ఇక మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా సుమిత్ర అత్త నా ప్రాణదాతను గుర్తుపట్టే వరకు, కళ్ళు తెరిచే వరకు ఎవరు ఏమీ మాట్లాడకూడదు అని షరతు విధిస్తాడు. అందుకు అందరూ సరేనని ఒప్పుకుంటారు. ఇక ఆ వెంటనే కార్తీక్ బాబు దీపాను తీసుకువచ్చి సుమిత్ర ముందు నిలుచో పెడతాడు. అప్పటికే సుమిత్ర కళ్ళు మూసుకుని ఉంటుంది. ఇక వెంటనే కార్తీక బాబు సుమిత్ర అత్త చేతిలో దీపా చేతులను పెడతాడు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ దీపానేతన ప్రాణదాతగా కార్తీక్ బాబు చెబుతుండడంతో ఆశ్చర్యపోతారు.

ఆ తర్వాత వెంటనే సుమిత్ర కళ్ళు తెరిచి చూస్తోంది. తన ముందు దీప ఉండడం చూసి షాక్ అవుతుంది. నీ ప్రాణ దాత దీప అసలు అయి ఉండదని సుమిత్ర చెబుతుంది. నీ భార్యగా దీపాను కాపాడుకోవాలని చూస్తున్నావని, ఇంట్లో ప్రత్యేక గౌరవం దక్కాలని ఇలా చేస్తున్నామని కార్తీక్ బాబుపై సుమిత్ర ఫైర్ అవుతుంది. కానీ కార్తీక్ బాబు మాత్రం నేను చెబుతున్నది అక్షరాల నిజం అని అంటాడు. వెంటనే కుబేరతో దీప దిగిన ఫోటోను కూడా సుమిత్రకు చూపిస్తాడు. నేను మొదట చూపిస్తున్న ఫోటోలోని పాప, రెండవసారి చూపించిన ఫోటో పాప ఇద్దరూ ఒకరే కదా అని సుమిత్రను అడుగుతాడు. అవును ఒక్కరే అని సుమిత్ర బదిలిస్తుంది.

అలాంటప్పుడు నా ప్రాణదాత కూడా దీప అనే అని చెబుతాడు. సుమిత్ర కూడా నమ్ముతుంది. నా మేనల్లుడు కార్తీక్ బాబు ప్రాణాలను కాపాడిన ప్రాణదాతలు నువ్వే అవుతావని అస్సలు ఊహించలేదని సుమిత్ర అంటుంది. ఆ తర్వాత లాకెట్టును సుమిత్ర తన చేతులతో స్వయంగా దీపా మెడలో వేస్తోంది. ఆ తర్వాత కార్తీక్ బాబు సుమిత్రకు మరో కండిషన్ పెడతాడు. నువ్వు దీపాను క్షమించాలి అత్త అని అంటాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కు వాయిదా పడింది. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ 468 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?

