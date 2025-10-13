Karthika Deepam 2 October 13th: తిరిగి సీఈవోగా కార్తీక్... శివన్నారాయణ కోసం అగ్రిమెంట్ బ్రేక్
శివన్నారాయణ కంపెనీలోని షేర్స్ తనకు దక్కకుండా చివరి నిమిషంలో అడ్డుతగిలిన కార్తీక్పై రగిలిపోతాడు వైరా. నీతో నాకు ఎలాంటి వైరం లేదు, కానీ నీ మావయ్య దశరథతో చాలా తేల్చుకోవాలని దానికి నువ్వు అడ్డు పడొద్దని వార్నింగ్ ఇస్తాడు. మొన్న వేలం పాటలోనూ నాకు నష్టం రావడనికి నువ్వే కారణమని నాకు తెలిసిందని చెబుతాడు వైరా. నువ్వు నాకు అడ్డు పడితే నీ కారును లారీ గుద్దొచ్చు, నీ ఫ్యామిలీ మీద దాడి జరగొచ్చు, నీ కూతురికి ఏమైనా జరగొచ్చని భయపెడతాడు.
వైరా మాటలతో రగిలిపోయిన కార్తీక్... నువ్వు నా ఫ్యామిలీ జోలికి, కంపెనీ జోలికి వస్తే పోతురాజుని నరికినట్లు నరుకుతానని వార్నింగ్ ఇస్తాడు. బోర్డ్ మీటింగ్లో తనకు జరిగిన అవమానం గురించి ఇంట్లో గొడవ చేస్తుంది జ్యోత్స్న. నువ్వు మన శత్రువుకి వెలకమ్ చెప్పావని ... కానీ కార్తీక్ లేకపోయుంటే ఈరోజు కంపెనీ మన శత్రువు చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయేదని చెబుతాడు శివన్నారాయణ. నెక్ట్స్ బోర్డ్ మీటింగ్లో కొత్త సీఈవోని అనౌన్స్ చేస్తామని... పరువు పోయేలోగా నువ్వే రాజీనామా చేయమని శివన్నారాయణ చెప్పడంతో జ్యోత్స్న షాక్ అవుతుంది. నువ్వు నాకు తండ్రిగా ఏం చేయలేదని కాశీ అనడంతో దాస్ తన కొడుకుని కొట్టేందుకు చెయ్యి ఎత్తుతాడు. ఇంతలో శ్రీధర్ వచ్చి తండ్రి కొడుకులికి నచ్చచెబుతాడు. దీప, జ్యోత్స్నల పుట్టుక గురించి దాస్ని నిలదీస్తాడు శ్రీధర్. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. మరి అక్టోబర్ 13వ తేదీ 487వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
