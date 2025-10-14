Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

Karthika Deepam 2 October 14th: సుమిత్రను క్షమించనన్న దశరథ... జ్యోత్స్స‌కు అండగా కార్తీక్

By

Photo Courtesy: JioHotstar

కుటుంబం, కంపెనీ భారం మోసే ఓపిక నాకు లేదని నువ్వే సైనికుడిలా పోరాడాలని కార్తీక్‌కు శివన్నారాయణ చెబుతాడు. దాంతో తాతకు కార్తీక్ మాట ఇస్తాడు. వీరి మాటలను విన్న జ్యోత్స్న కంగారు పడుతుంది. ఇంతలో దీప ఆమెను పిలిచి .. నీ ప్లేస్ నీది కాదని అనడంతో జ్యోత్స్న షాక్ అవుతుంది. దీపకు నిజం తెలిసిపోయిందా అని టెన్షన్ పడుతుంది. ఉద్యోగం విషయంలో కాశీ, స్వప్న గొడవపడటంతో శ్రీధర్ జోక్యం చేసుకుని అల్లుడికి 24 గంటలు టైమిస్తాడు. ఉద్యోగం దొరికితే ఓకే లేదంటే బిజినెస్ చూసుకోవాలని డెడ్‌లైన్ పెడతాడు. బిజినెస్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని... బలవంతంగా చేస్తే నష్టాలు వస్తాయని చెబుతాడు కాశీ.

దీప ప్రవర్తన, నెక్ట్స్ సీఈవోగా కార్తీక్‌ని నియమించే అవకాశాలు ఉండటంతో జ్యోత్స్న అలర్ట్ అవుతుంది. కార్తీక్‌ను తీసుకుని రెస్టారెంట్‌కు వెళ్తుంది. సీఈవోగా ఉండటానికి నాకు నీ హెల్ప్ కావాలని అడుగుతుంది జ్యోత్స్న. ముందు ఇంట్లో మీ అమ్మనాన్నలను కలపమని కార్తీక్ అడగటంతో జ్యోత్స్న కోపం ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్‌లో హైలైట్‌గా జరిగింది. మరి అక్టోబర్ 14వ తేదీ 488వ ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగిందంటే?

Karthika deepam 2 Serial Today s Episode 488 October 14th 2025 Here is full story

Photo Courtesy: JioHotstar

సుమిత్ర, దశరథలను కలపాలని ఆవేశంగా ఇంటికొస్తుంది జ్యోత్స్న. దీప అనే అనాథకి మీరు అమ్మానాన్నలుగా నిలబడి పెళ్లి చేశారని, ఆ పెళ్లిలో అమ్మ కోపంతో ఓ పనిచేసిందని దానికి అత్తకి కూడా క్షమాపణ చెప్పిందని అంటుంది జ్యోత్స్న. ఇంకా మీకెందుకు కోపం? ఎన్నాళ్లు ఈ దూరం? అని దశరథను నిలదీస్తుంది. మా అమ్మతో మాట్లాడమని డాడీతో చెప్పొచ్చు కదా అని శివన్నారాయణపై కోప్పడుతుంది జ్యోత్స్న. దాంతో రగిలిపోయిన దశరథ .. మా నాన్న నాతో ఏం మాట్లాడాలో నువ్వు చెప్పొద్దని అంటాడు. మీ నాన్నంటే మీకు ఎంత ప్రేమో.. మీరంటే నాక్కూడా అంతే ప్రేమని చెబుతుంది జ్యోత్స్న. మా అమ్మ తరపున ఈ ఇంట్లో నిలబడేది నేను మాత్రమేనని, దీనికి కారణం నువ్వేనని కోప్పడుతుంది.

జ్యోత్స్న కారణంగా అత్తయ్య, మావయ్య మధ్య దూరం ఇంకా పెరిగేలా ఉందని కార్తీక్ టెన్షన్ పడతాడు. మమ్మీకి నువ్వంటేనే ఎక్కువ ఇష్టమని, అలాంటి మమ్మీ ప్రేమ.. నీకు దీప మీదున్న నమ్మకం ముందు ఓడిపోయిందని అంటుంది జ్యోత్స్న. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడొద్దని మరదల్ని ఆపాలని చూస్తాడు కార్తీక్. నువ్వు కలుపుతున్నట్లుగా లేదని కార్తీక్ చెప్పబోతుండగా.. మీ అమ్మానాన్నల విషయంలో నేనెప్పుడైనా కలగజేసుకున్నానా? అని ప్రశ్నిస్తుంది జ్యోత్స్న. ఈ ఇంట్లో ఇన్ని గొడవలు జరుగుతున్నా.. హ్యాపీగా డ్యూటీకి వస్తాడు? వెళ్లిపోతాడని అంటుంది. ఈ ఇంటి సమస్యలతో వాళ్లకి ఏ సంబంధం లేదని, సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉండాల్సిన కుటుంబం కలిసి భోజనం కూడా చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉందని అంటుంది జ్యోత్స్న.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X