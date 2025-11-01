Karthika Deepam 2 November 1st: కార్తీక్పై రగిలిపోతోన్న జ్యోత్స్న.. దీపకి థ్యాంక్స్ చెప్పిన సుమిత్ర
Photo Courtesy: JioHotstar
పోలీస్ స్టేషన్కి నా కూతురిని, కూతురి కోడలిని ఎందుకు తీసుకొచ్చావని ఎస్ఐ మీద సీరియస్ అవుతాడు శివన్నారాయణ. మీరు నా కూతురికి క్షమాపణలు చెప్పకుంటే నేను ఐజీకి ఫోన్ చేస్తానని శివన్నారాయణ బెదిరించడంతో కాంచనకు ఎస్ఐ క్షమాపణలు చెబుతాడు. నా కోడలు సేఫ్గా ఉందని పెద్దాయని చెప్పడంతో ఎక్కడ ఉందని అడుగుతుంది జ్యోత్స్న. అందరూ శివన్నారాయణ ఇంటికి బయల్దేరుతుండగా కాంచనకు శ్రీధర్ ఫోన్ చేయడంతో మేం పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నామని చెబుతుంది.
పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన దానికి జ్యోత్స్న రగిలిపోతుంటుంది. మమ్మీని దీప కిడ్నాప్ చేసిందని గట్టిగా వాదనకు దిగుతుంది. ఇంతలో శ్రీధర్ వచ్చి సుమిత్రను దీప, కాంచనలు కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పడానికి నీ దగ్గర సాక్ష్యం ఉందా అని నిలదీస్తాడు. కాసేపటికి సుమిత్ర - దశరథలని తీసుకుని కార్తీక్ ఇంటికి రావడంతో అందరూ సంతోషిస్తారు. నా మనవడు ఉండగా నాకేంద భయలేదని, వాడు సర్వరోగ నివారిణి అని మెచ్చుకుంటాడు. కార్తీక్ను అందరూ పొగుడుతుంటే జ్యోత్స్న తట్టుకోలేకపోతుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. మరి నవంబర్ 1వ తేదీ 504వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
పోలీస్ స్టేషన్లో నువ్వు నన్ను సపోర్ట్ చేయలేదని పారిజాతంపై మండిపడుతుంది జ్యోత్స్న. నువ్వేం చేస్తున్నావో నాకు చెప్పి చేశావా అని పారు అడగ్గా.. అన్ని ముందు చెప్పలేం కదా అంటుంది జ్యోత్స్న. అప్పుడు రిజల్ట్ ఇలాగే ఉంటుందని ఫైర్ అవుతుంది పారు. పోలీసులను తీసుకుని నీ మేనత్త ఇంటికి వెళ్తావా? అన్నింటికి ఆవేశం పనికిరాదు, సుమిత్ర దీప ఇంట్లో ఉందని అనుమానం వస్తే నాకు ముందు చెప్పాలి కదా అంటుంది పారు. నువ్వు రోజురోజుకు దిగజారిపోతున్నావు.. ఇంట్లో వాళ్లందరికీ నువ్వొక శత్రువులా అయిపోతున్నావు.. పద్ధతి మార్చుకుంటే ఎవరైనా అర్ధం చేసుకుంటారని చెబుతుంది పారు.
నువ్వు నీలాగే తగలడు, నేను నాలాగే తగలడతాను.. కానీ మంచిదానిలా నటించమని అంటుంది. నువ్వు ఇంటికి వారసురాలిలా ఉండాలంటే మంచిదానిలా నటించాల్సిందేనని తేల్చేస్తుంది. మీ అమ్మ ఇంటికి తిరిగొచ్చింది అంటే మనసు మార్చుకుందని అర్ధం.. ఇప్పుడు మీ అమ్మనాన్నలు కూడా కలిసిపోయారు. నువ్వు మీ అమ్మ వెళ్లిపోవడం చూసి కూడా ఆపలేదనే విషయం మీ అమ్మకి ఇంకా తెలుసుండదు, అది ఎవరో ఒకరు చెప్పేలోపే, అమ్మ లేకపోవడం వల్ల నువ్వు ఎంత బాధపడ్డావో తెలిసేలా చేయాలని చెబుతుంది పారు. అందరూ కలిసున్నప్పుడు నువ్వు చేసిన చెడ్డ పని కొట్టుకుపోతుంది. మీ అమ్మను ప్రేమగా పట్టుకుని ఏడ్చేయ్ అని అంటుంది పారిజాతం.
సుమిత్ర అత్త కోసం అన్నయ్య, నాన్న ఎక్కడ తిరుగుతున్నారో ఏంటో? అని కావేరితో అంటుంది స్వప్న. ఇంతలో అత్త తిరిగొచ్చిందని మెసేజ్ రావడంతో కాశీ, కావేరి, స్వప్న సంతోషిస్తారు. మనం కూడా అక్కడికి వెళ్దామని కాశీ అడగ్గా.. వద్దులే అంటుంది కావేరి. ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడే ఉన్నప్పుడే మనం ఎందుకు వెళ్లకూడదని తల్లిని నిలదీస్తుంది స్పప్న. కాశీకి శివన్నారాయణ గారు తాతయ్య అవుతారు. మా నాన్న ఆ ఇంటికి అల్లుడు కాబట్టి నాకు కూడా తాతే అవుతారని అంటుంది. పిలవకుండా ఎలా వెళ్తావని ప్రశ్నిస్తుంది కావేరి. నాన్నను పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి నువ్వు అజ్ఞాతంలోనే బతుకుతున్నావు.. నాన్న కూడా ఆ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత, ఈ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడం లేదని నీకు అనిపించిందా అని ప్రశ్నిస్తుంది స్వప్న.
మీ నాన్నకు పెళ్లయ్యిందని, ఒక కొడుకు ఉన్నాడని తెలిసే నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని చెబుతుంది కావేరి. నేను ఎవరో కాంచన అక్కకి తెలిశాక.. తన భర్తను నాకిచ్చేసిందని, తన భర్త తప్పు చేశాడు.. తనలా మరో ఆడది అన్యాయం అయిపోకూడదని నాకు భర్తను ఇచ్చేసి తను ఒంటరిగా మిగిలిపోయిందని అంటుంది కావేరి. అన్నీ తట్టుకుని నిలబడిందని, మీ నాన్నకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీ పెద్దమ్మేనని, అయినా ఇవ్వకపోయినా నేను ఇస్తానని చెబుతుంది. మీ నాన్న నన్ను కాంచన అక్కతో సమానంగా చూడాలని నేను ఏనాడూ ఆశపడలేదని.. కానీ నాకు చిన్న ఆశ ఉందని, అక్క కుటుంబంతో పాటు నాకు కూడా చోటు ఇస్తే బాగుంటుందని అంటుంది కావేరి. కానీ అలా చేస్తే అక్క గౌరవం పడిపోతుందని అది నాకిష్టం లేదని చెబుతుంది. దాంతో తల్లిని హత్తుకుంటుంది స్వప్న. మరి నువ్వేం అంటావని కాశీని అడగ్గా.. మనం వాళ్లతో లేకపోవచ్చు కానీ, వాళ్లు హ్యాపీగా ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉన్నట్లేనని అంటాడు కాశీ.
