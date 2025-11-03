Karthika Deepam 2 November 3rd: కార్తీక్పై రగిలిపోతోన్న జ్యోత్స్న.. దీపకి థ్యాంక్స్ చెప్పిన సుమిత్ర
Photo Courtesy: JioHotstar
అందరూ కార్తీక్ను పొగుడుతుంటే జ్యోత్స్న రగిలిపోతుంది.. కోపంతో పైకి వెళ్లడంతో పారిజాతం ఆమె దగ్గరి వెళ్లి బుజ్జగిస్తుంది. పోలీస్ స్టేషన్లో నన్ను ఎందుకు సపోర్ట్ చేయలేదని పారిజాతంపై మండిపడుతుంది జ్యోత్స్న. నీ మేనత్త ఇంటికి పోలీసులతో వెళ్తున్న విషయం నాకు చెప్పుంటే రిజల్ట్ వేరేలా ఉండేదని అంటుంది పారు. కొన్ని విషయాలు ముందు చెప్పలేమని జ్యోత్స్న అనగా.. నువ్వు రోజురోజుకు ఇంట్లో వాళ్లకి శత్రువులా మారిపోతున్నావని మంచిగా ఉన్నట్లు నటించమని సలహా ఇస్తుంది.
సుమిత్ర అత్తయ్య కనిపించిందని, అందరూ శివన్నారాయణ గారి ఇంట్లోనే సెలబ్రెట్ చేసుకుంటున్నారని .. మనం కూడా వెళ్దామని స్వప్న అడగటంతో కావేరి వద్దు అంటుంది. నేను మీ పెద్దమ్మకి, ఆ కుటుంబానికి ఎంతో రుణపడిపోయానని, నేను నాలాగే ఉంటానని అంటుంది కావేరి. దాంతో స్వప్న, కాశీలు ఎమోషనల్ అవుతారు. నువ్వు కనిపించకపోయేసరికి నీ కూతురు ఎంతో బాధపడిందని చెబుతుంది పారు. అంత బాధపడితే గుమ్మం దగ్గరే అత్తను పట్టుకుని ఎందుకు ఏడవలేదని కార్తీక్ సెటైర్లు వేస్తాడు. నా భార్యను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లినందుకు క్షమాపణలు చెప్పమని జ్యోత్స్నపై కోప్పడతాడు శ్రీధర్. క్షమాపణలు వద్దని.. ఇది అత్తకి, దీపకి ఉన్న రుణానుబంధం అంటాడు కార్తీక్. ఆ వెంటనే సుమిత్ర - దశరథల పెళ్లి రోజు వేడుకల్ని ఘనంగా జరిపిస్తాడు. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా జరిగింది. మరి నవంబర్ 3వ తేదీ 505వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
Photo Courtesy: JioHotstar
