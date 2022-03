తెలుగు వినోద పరిశ్రమలో బుల్లితెర మీద అత్యంత టెలివిజన్ రేటింగ్ సాధించిన సీరియల్ కార్తీకదీపం. అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ పొందిన సీరియల్‌కు విశేషమైన అభిమానులు ఉన్నారు. అలాగే ఈ సీరియల్‌పై అంతే మొత్తంలో సెటైర్లు వేసే వారు కూడా ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య కార్తీకదీపం సీరియల్ సుమారు ఐదు సంవత్సరాలు నిరాటంకంగా సాగింది. అయితే తెలుగు ప్రేక్షకులతో విడదీయలేని బంధం ఏర్పడిన కార్తీక్, దీప పాత్రలు అనూహ్యంగా మృతి చెందడాన్ని అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ పాత్రలు ముగిసిన తర్వాత దీప పాత్రను పోషించిన ప్రేమి విశ్వనాథ్, కార్తీక్ పాత్రను పోషించిన నిరుపమ్ పరిటాల సరదాగా మాట్లాడుకొంటూ అభిమానులకు ఆనందాన్ని పంచారు. ఆ చిట్ చాట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Popular and most TRP serial Karthika Deepam comes to end. After Karthik, Deepa Charecters death, This serial takes interesting turn. In this occassion, Premi Vishwanath and Nirupam Paritala had chit chat.