తెలుగు టెలివిజన్ చరిత్రలో అత్యధిక కాలం టాప్ రేటింగును సొంతం చేసుకొంటున్న కార్తీక దీపం సీరియల్‌లో రకరకాల భావోద్వేగాలు కనిపించాయి. తాను ప్రెగ్నెంట్‌ను, అందుకు కారణం కార్తీక్ అంటూ మోనిత పేల్చిన బాంబు తర్వాత.. దీప, కార్తీక్ మధ్య, అలాగే తల్లి సౌందర్య, కార్తీక్ మధ్య ఎమోషనల్ సంఘటనలు చోటు చేసుకొన్నాయి. కుటుంబ పరిస్థితులు మరింత ఉద్వేగంగ మారాయి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ప్రసారమైన 1066 ఎపిసోడ్‌లో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలు మీ కోసం..

English summary

Karthika Deepam 15th June's Episode of 1066 goes with emotional content. After Monita's pregnancy revelations, situation become horrible in karthik's home. In this emotional situtaion, Soundarya serious over Karthik in latest episode.