Karthika Deepam..పెళ్లి చేసుకొంటావా? జైలుకు వెళ్తావా? మోనితకు దీప దిమ్మతిరిగే షాక్

కార్తీక్ వల్ల తాను గర్బవతిని అయ్యానని మోనిత ఫిర్యాదుపై ఏసీపీ రోషిణి తనదైన శైలిలో దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఎదుటి వ్యక్తిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ వారిలోని తప్పొప్పులను పసిగట్టేందుకు రంగంలోకి దిగింది. మోనితకు తెలియకుండా ఇంటి పని మనిషి ప్రియమణి తన స్టేషన్ పిలిపించుకొని విచారించింది. అయితే తన ఇంటిలో ప్రియమణి లేకపోవడంతో కంగారు పడిపోయింది. అదే సమయంలో షాకింగ్‌గా భాగ్యం, దీప ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో మరింత ఆందోళనకు గురైంది. తాజా ఎపిసోడ్ 1092లో ఏమి జరిగిందంటే..

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5 , ఫొటోస్ కర్టసీ : జీ తెలుగు అండ్ జీ5

English summary

ACP Roshini starts enquiry of Monita complaint in Karthika Deepam 15th July's Episode. Latest episode of 1092 goes once again with emotional content. Deepa, Soundarya talks about present situation abou Monita. Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th.