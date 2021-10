NTR's EMK Oct 19th show: ఎన్టీఆర్ షోలో 2500000 ప్రశ్న.. దానికి మీరు జవాబు చెప్పగలరా? ఒకేరోజు ఇద్దరు అవుట్

ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు షోలో రాజమండ్రికి చెందిన సురేంద్రనాథ్ అద్బుతంగా రాణించారు. ఎన్టీఆర్‌నే కాకుండా ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకొంటూ ప్రశ్నలకు జవాబులు చకచకా చెప్పారు. 2500000 ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిసినా కాన్ఫిడెన్స్ కాస్త తక్కువగా ఉండటంతో క్విట్ అయ్యారు. వాస్తవానికి సురేంద్ర నాథ్ చెప్పిన జవాబు కరెక్ట్ కావడం గమనార్హం. అయితే ఆ ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పగలరా? ఒకసారి ట్రై చేయండి..

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show October 20th Episode: Surendranath of Rajamundri is the roll over contestant for October 20th episode. Earlier he won 640000. after he quit the game. Indraneel come onto Hot seat.