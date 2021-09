యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు షో ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతున్నది. ప్రస్తుతం వారం కూడా క్రేజీగా మొదలైంది. సోమవారం అంటే సెప్టెంబర్ 27వ తేదిన హైదరాబాద్‌‌కు చెందిన కంపెనీ సెక్రెటరీ రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు. చాలా ఉత్సాహంగా, చురుకు ఆడుతూ 1200000 లక్షలు గెలుచుకొన్నారు? ఆయన ఎలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పారు. ఎలాంటి ప్రశ్నలకు తడబడ్డారు.. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show September 27nd Episode: Hyderabad Company Sectretary Ravindranath Tagore has participated in EMK. He won the 1200000 in the game and Still he is on hot seat.