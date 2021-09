NTR's EMK Sept 27nd Show: కోటి రూపాయల ప్రశ్నకు చేరువగా కంటెస్టెంట్.. ఎన్టీఆర్ ఏం చేశాడంటే?

బుల్లితెరపై ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొంటున్న ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు రియాలిటీ గేమ్ షో‌లో హైదరాబాద్‌కు చెందిన కంపెనీ సెక్రెటరీ రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ హాట్ సీట్‌పై తన సత్తా చాటారు. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్‌గా నిర్వహిస్తున్న ఈ షోలో సోమవారం 1250000 రూపాయలు గెలుచుకొన్న ఆయన రోల్ ఓవర్ కంటెస్టెంట్‌‌గా మంగళవారం హాట్ సీట్‌‌పైకి వచ్చారు. రూ.25 లక్షల ప్రశ్నకు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే ఈ గేమ్‌లో రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ ఎంత గెలుచుకొన్నారు.. టాగోర్ తర్వాత ఎవరు హాట్ సీట్‌పైకి వచ్చారు అనే విషయంలోకి వెళితే...

English summary

NTR's Evaru Meelo Koteeswarulu Show September 28th Episode: Hyderabad Company Sectretary Ravindranath Tagore has participated in EMK. He won the 1200000 in the game and quit the game. Shaik Khaja out as second contestant