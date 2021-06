స్పోర్ట్స్ బ్రాతో వర్మ పక్కన అరియానా.. ఇంటర్వ్యూకి వస్తే ఆ పని చేశామంటూ ఆర్జీవి కామెంట్స్!

సోషల్ మీడియా విరివిగా అందుబాటులోకి వచ్చాక ఎప్పుడు ? ఎక్కడ ? ఎవరు ? ఎలా స్టార్ అయిపోతున్నారో చెప్పలేకపోతున్న పరిస్థితి. యూట్యూబ్ చానల్స్ కు ఇంటర్వ్యూలు చేసుకుంటూ ఉన్న యాంకర్ అరియానా గ్లోరీ ఈ రోజు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కంటెస్టెంట్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పరిచయమయి ఒక సెలబ్రిటీగా మారిపోయింది.

ఆమె బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ కావడానికి రాంగోపాల్ వర్మతో ఆమె చేసిన ఇంటర్వ్యూ ని కారణం అని అంటూ ఉంటారు.. అలాంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ తో ఈ భావ జిమ్ లో కనపడి షాక్ ఇచ్చింది.. అది కూడా స్పోర్ట్స్ బ్రతుకు కనబడడం కలకలం రేపుతోంది ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

The BIG BOSS ‘S LITTLE GIRL @ariyanaglory came to interview me in GYM ..AFTER INTERVIEW we did WORKOUT 😎😎 COMING SOON https://t.co/OoW7K1ZHHt pic.twitter.com/HDCg99Aij7

English summary

Director ram Gopal Varma recently shared gym photo with big boss fame Ariana glory. and qouted ''The BIG BOSS ‘S LITTLE GIRL ariyan aglory came to interview me in GYM ..AFTER INTERVIEW we did WORKOUT COMING SOON''